Bilecik'te Yakalama Kararı Olan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Bilecik'te Yakalama Kararı Olan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Bilecik'te jandarma ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Ö.'yü yakaladı. Şahsın, alkol veya uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma da dahil olmak üzere toplam 8 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Bilecik'te hakkında yakalama kararı bulunan ve birçok suça karıştığı belirlenen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timlerince merkeze bağlı Küplü Köyü mevkiinde gerçekleştirilen ortak çalışma sırasında, Hasan Ö. isimli şahsın şüpheli tavırlarından kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda şahsın Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu'nun 2025/8407 sayılı kararıyla 'Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma' suçundan hakkında 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

8 suç kaydı ortaya çıktı

Yapılan sorgulamada şahsın ayrıca 'Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Çocuğun soy bağını değiştirmek', 'İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'Kilitlenme suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında Hırsızlık', 'Mal beyanında bulunmama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından toplam 8 suç kaydının olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Hasan Ö., alınan talimatlar doğrultusunda Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
