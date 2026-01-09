Haberler

Bilecik'te 2 yıl 1 ay hapis cezasına bulunan şahıs yakalandı


Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama kaydı bulunan İ.T. isimli şahsı, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçundan' yakalayarak 2 yıl 1 ay hapis cezası ile Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.

Bilecik'te jandarma tarafından araması bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 yıl 1 ay hapis cezasına bulunan şahıs yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Erkoca Köyü mevkiinde araması bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan aranan İ. T. isimli şahıs yakalandı. Şahsın 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğundan tutuklanarak, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
