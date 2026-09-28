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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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Bilecik'te narkotik ekiplerince yapılan çalışmada muhtelif miktarda bonzai ele geçirildi. Operasyonda 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada muhtelif miktarda bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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