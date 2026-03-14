Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda muhtelif miktarlarda sentetik ecza hapı, sentetik kannabinoid maddesi ve metamfetamin maddesi ile 1 adet bong aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı