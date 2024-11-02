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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 11,98 Gram Esrar ve 9,24 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 11,98 Gram Esrar ve 9,24 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bilecik'te yapılan bir ihbar sonucu, şehirlerarası yolculuk yapan bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. Yapılan aramada esrar ve metamfetamin bulundu.

Bilecik'te şehirlerarası arası yolculuk yapan bir kişinin uyuşturucu taşıdığı ihbarını alan ekipler harekete geçerek şüpheli şahsı yakaladı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde getireceği ihbarı alan Bozüyük Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. İsmet İnönü Caddesi üzerinde durdurulurken araçta ve araç içerisinde bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada; 11,98 gram esrar maddesi, 9,24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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