Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 11,98 Gram Esrar ve 9,24 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bilecik'te şehirlerarası arası yolculuk yapan bir kişinin uyuşturucu taşıdığı ihbarını alan ekipler harekete geçerek şüpheli şahsı yakaladı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde getireceği ihbarı alan Bozüyük Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. İsmet İnönü Caddesi üzerinde durdurulurken araçta ve araç içerisinde bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada; 11,98 gram esrar maddesi, 9,24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK