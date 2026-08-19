Haberler

Osmaneli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Osmaneli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Bursa'nın İznik ilçesinden temin ettiği uyuşturucuyu satacağı belirlenen 27 yaşındaki S.K. yakalandı. Şüphelinin üzerinde 3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi, soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 yaşındaki S.K.'nin Bursa'nın İznik ilçesinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Osmaneli ilçesinde uyuşturucu kullanan şahıslara satacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla şüpheli Osmaneli ilçesinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 gram sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddenin ham maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Bulun bu alçakları! Plajda tesettürlü kadınları kayda alıp...

Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar: Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor

Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılmaya başlandı
Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 bin 776 hap ele geçirildi
Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor

İsrail’in Suriye saldırısı bardağı taşırdı! ABD’den Türkiye hamlesi
Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı

Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti