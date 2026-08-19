Osmaneli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Bursa'nın İznik ilçesinden temin ettiği uyuşturucuyu satacağı belirlenen 27 yaşındaki S.K. yakalandı. Şüphelinin üzerinde 3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi, soruşturma başlatıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 yaşındaki S.K.'nin Bursa'nın İznik ilçesinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Osmaneli ilçesinde uyuşturucu kullanan şahıslara satacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla şüpheli Osmaneli ilçesinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 gram sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddenin ham maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.