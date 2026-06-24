Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada şüpheli bir şahıs takibe alındı. Yapılan operasyon kapsamında, şüphelinin üzerinde ve bulunduğu alanda yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile 1 adet bong aparatı ele geçirildi. 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapılan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı