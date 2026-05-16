Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan operasyonda muhtelif miktarda bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı