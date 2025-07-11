Bilecik'te Traktörde Yangın: Samanlar Zamanında Söndürüldü

Bilecik'te Traktörde Yangın: Samanlar Zamanında Söndürüldü
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeki traktöre bağlı saman yüklü römorkta çıkan yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, seyir halindeki traktöre bağlı saman yüklü römorkta çıkan yangın söndürüldü.

Dün gece, Bilecik-Söğüt kara yolunun Küre köyü mevkisinde Sefer Çoban idaresindeki traktörün römorkundaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın, Bilecik ve Söğüt itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz ve köylülerin müdahalesiyle yol kenarındaki tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü.

Söndürme çalışması sırasında yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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