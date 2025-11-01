Haberler

Bilecik'te Traktör ve Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir traktör ile minibüsün çarpışması sonucunda 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Bilecik'te traktör ile minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Gölpazarı ilçesi Gölpazarı-Taraklı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. isimli şahsın idaresindeki 14 LA 835 plakalı traktör, tarla yolundan Taraklı karayoluna çıktığı esnada M.K. isimli şahsın idaresindeki 54 E 0709 plakalı minibüs ile çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda E.K., M.K. ve minibüste yolcu olarak bulunan H.E. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu 3 yaralının kontrol amaçlı Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
