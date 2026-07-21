Haberler

Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücüsü yaralandı

Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Vahdettin P. yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Pazaryeri ilçesi bağlı Güde Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köy yolunda seyir halindeki 11 AU 905 plakalı traktör sürücüsü Vahdettin P. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı Vahdettin P. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişiye gözaltı
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı

Yakalayın bu caniyi! Falçatayla dehşet saçtı, çok sayıda şikayet yağdı
Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı
Özel'den 'Sıra size de gelecek mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Özgür Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna bomba yanıt
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor

Bir zamanlar sanayinin kalbiydi! Şimdi evler 4 bin 700 TL'ye satılıyor