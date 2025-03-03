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Bilecik'te Trafik Kazası: Yaralıları Ziyaret Eden Vali

Bilecik'te Trafik Kazası: Yaralıları Ziyaret Eden Vali
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Otobüse arkadan çarpan tırın sürücüsü ağır yaralanırken, otobüste bulunan 10 kişi hafif yaralandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yolcu otobüsüne tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Kaza dün, Bozüyük- Eskişehir kara yolunun 20'nci kilometresi Poyra mevkisinde meydana geldi. Bilecik istikametinden Eskişehir istikametine giden ve 30 yolcunun bulunduğu 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne, 16 RBV 33 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada tır şoförü ağır. otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişi ise hafif yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Eskişehir ve Bozüyük'te bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir kara yolu trafiğe kapandı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük İlçe Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret ederken, tır sürücüsü hariç yaralının içinde hayatı tehlikesi bulunan olmadığını dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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