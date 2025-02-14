Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Rusya Çernobil'i drone ile böyle vurdu

Putin, Çernobil'i böyle vurdu! İşte ilk görüntüler
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar

Bilecik'te Trafik Kazası: Otomobil Devriildi, İki Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: Otomobil Devriildi, İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Osmaneli kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak devrildi. Araç sürücüsü İsmail B. ve yolcu İbrahim B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak devrilirken, araçtan bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Osmaneli kara yolunda seyir halindeki 11 ABV 570 plakalı otomobil sürücüsü İsmail B., Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına gelmeden bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çımasının ardından elektrik direğine çarparak devrildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücü İsmail B. ve araç içinde yolcu olarak bulunan İbrahim B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti
img

Rusya Çernobil'i vurdu
img

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı
Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

Çuvalla para verilen transfere eleştiri yağıyor
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.