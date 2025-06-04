Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Gazipaşa Mahallesi'nde gerçekleşti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Ahmet Bey ile Mazhar Bey sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ahmet Bey Sokak üzerinde seyir halindeki Resul Ç. idaresindeki 11 AZ 033 plakalı otomobil, Mazhar Bey Sokak kavşağına geldiğinde Zeki Ç. idaresindeki 11EE 189 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında yere düşen motosiklet sürücüsü Zeki Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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