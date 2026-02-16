Haberler

Bilecik'te motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, motosikletin karşı şeride geçmeye çalışırken minibüsle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Osmaneli ilçesine bağlı Ericek Köyü İznik-Pamukova Devlet Karayolu mevkiinde R.U., idaresindeki 16 H plakalı motosiklet, karşı şeride geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki 16 GN 547 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü R.U., olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
