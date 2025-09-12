Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'te seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi YHT istikametine seyir halindeki 11 EA 809 plakalı otomobil sürücüsü Buğra G., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpmasının ardından karşı şeride geçerek devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan Emirhan G. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK