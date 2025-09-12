Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi YHT istikametine seyir halindeki 11 EA 809 plakalı otomobil sürücüsü Buğra G., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpmasının ardından karşı şeride geçerek devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan Emirhan G. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.