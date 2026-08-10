Haberler

Bilecik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı

Bilecik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza; dün gece Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saraycık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halindeki Emre E. idaresindeki 11 ADB 567 plakalı ticari araç ile karşı yönden gelen Bünyamin Ö. idaresindeki 11 UC 374 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 UC 374 plakalı araç sürücü Bünyamin Ö. aynı araçta yolcu olarak bulunan Yasemin Ö., Şeyma Ö., Alya Ö. ve Fatma B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli ile Dervişoğlu arasında soğuk rüzgarlar: Yan yana oturup tokalaşmadılar

Genel Kurul'a damga vuran an
Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek

Kenan için karar verildi!

Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı

Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı

'Borç' kavgasında arkadaşlarına kurşun yağdırdı: JASAT devreye girdi
AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti

Üsküdar’daki seçim yargıya taşındı: AK Parti’den suç duyurusu
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı

Böyle evlat olmaz olsun! Yaşlı annesine dehşeti yaşattı