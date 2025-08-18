Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik-Bursa- Yenişehir karayoluna bağlanan Pelitözü Kavşağı'nda meydana geldi. Üniversite istikametinden kent merkezine seyit halindeki Eren Y., idaresindeki 34 FK 0106 plakalı otomobil kavşaktan Yenişehir istikametine dönüş yapan Hüseyin Ö. idaresindeki 06 BIT 988 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 34 FK 0106 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Serpil Y., ve Ayten Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK