Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaraladı.

Kaza ; Bilecik Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi ile Necmettin Şener Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Latife A. idaresindeki 11 EL 670 plakalı otomobil ile Gürkan Ö. yönetimindeki 11 BB 814 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç sürücüsü Gürkan Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazalı araçların olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü.

Öte yandan mahalle sakinleri, kazaların hep aynı kavşakta meydana geldiğini belirtirken, yetkililerin kesişen kavşağa ışık ya da hız kesici kasis yapılmasını istedi. - BİLECİK