Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşti. Kazaya karışan araçlardan biri inşaat yükü olarak kullanılıyordu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaraladı.

Kaza ; Bilecik Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi ile Necmettin Şener Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Latife A. idaresindeki 11 EL 670 plakalı otomobil ile Gürkan Ö. yönetimindeki 11 BB 814 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç sürücüsü Gürkan Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kazalı araçların olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü.

Öte yandan mahalle sakinleri, kazaların hep aynı kavşakta meydana geldiğini belirtirken, yetkililerin kesişen kavşağa ışık ya da hız kesici kasis yapılmasını istedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Sürücüler dikkat! Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Hailey Bieber'dan milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor

Ünlü isimden milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.