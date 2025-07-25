Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde plakasız motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te plakasız motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem Y.'nin idaresindeki plakasız motosiklet ile Nedim S.'nin kullandığı 26 KE 442 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Kerem Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan Yaşariye Y. yola savrularak yaralandı.

Motosiklet sürücüsünün artçısı hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Kerem Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşariye Y.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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