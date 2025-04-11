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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bozüyük ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Bozüyük-Bursa karayolu Kızılcapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sol şeritte ilerlerken direksiyonu aniden kıran Doğuş E. (27) idaresindeki 06 ETZ 396 plakalı yolcu otobüsü, Ahmet Kıvanç (50) idaresindeki 11 DE 828 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Ahmet Kıvanç ve otomobilde yolcu olarak bulunan Necdet K. (57) ağır yaralandı.

Ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ahmet Kıvanç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüsteki yolcuların ise şans eseri kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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