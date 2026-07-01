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Bilecik'te kontrolden çıkan tır yan yattı

Bilecik'te kontrolden çıkan tır yan yattı
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Bilecik D-650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu. Jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın yan yatması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Bilecik D-650 karayolu Ahmetpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akın A. idaresindeki 37 ABK 011 plakalı tır, Bozüyük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bankete devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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