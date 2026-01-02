Bilecik'te tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı
Bilecik'te jandarma ekipleri, tehdit suçundan aranan Rıdvan Ö. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında 92 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te jandarma ekiplerince Kurtköy köyü mevkiinde sürdürülen faaliyet sırasında, UYAP kayıtları üzerinden yapılan sorgulamada Rıdvan Ö. isimli şahsın tehdit suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Hakkında infaza yönelik 92 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan Ö., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa