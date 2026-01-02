Haberler

Bilecik'te tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te jandarma ekipleri, tehdit suçundan aranan Rıdvan Ö. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında 92 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te tehdit suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince Kurtköy köyü mevkiinde sürdürülen faaliyet sırasında, UYAP kayıtları üzerinden yapılan sorgulamada Rıdvan Ö. isimli şahsın tehdit suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Hakkında infaza yönelik 92 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan Ö., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
