Bilecik'te Tartışma Kanlı Bitti: Zanlı Tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir tarlada çıkan tartışmada Engin Güngör'ü öldüren zanlı Emre Savaş yakalandı ve tutuklandı. Olayın detayları ortaya çıktı.

Bilecik'te bir kişiyi öldürerek, olay yerinden kaçan ve ardından yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos günü, Osmaneli ilçesine bağlı Soğçakpınar köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre tarlada çalışan Engin Güngör ile Emre Savaş arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İddialara göre, Emre Savaş, tartışma sırasında Engin Güngör'ün kafasına sert bir cisimle vurdu. Ağır yaralanan Engin Güngör, olay yerinde hayatını kaybederken Emre Savaş firar etti. Şahıs dün gece evine gitmek üzereyken yakalandı.

Şahıs, bugün ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri arasında Osmaneli Adliyesine sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
