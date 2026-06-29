Tarlada yakılan ateş yangına neden oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarlada temizlik amacıyla yakılan ateş yangına neden oldu.

Olay, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık ile Küçükelmalı köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada temizlik amacıyla yakılan ateşten çıkan alevlerin kuru otlara sıçramasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü ile Pazaryeri ve Elmalı Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı