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Tarlada yakılan ateş yangına neden oldu

Tarlada yakılan ateş yangına neden oldu
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde temizlik amacıyla yakılan ateş, kuru otlara sıçrayarak yangına yol açtı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarlada temizlik amacıyla yakılan ateş yangına neden oldu.

Olay, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık ile Küçükelmalı köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada temizlik amacıyla yakılan ateşten çıkan alevlerin kuru otlara sıçramasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü ile Pazaryeri ve Elmalı Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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