Haberler

Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığına darbe

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı adreste yapılan aramada 35 adet tarihi eserin yanı sıra silahlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Anadolu Mirası operasyonu' kapsamında tarihi eser kaçakçılığına yönelik ortak operasyon düzenlendi. Söğüt ilçesinde M.K. isimli şahsa ait 3 ayrı adreste yapılan adli aramalarda, 35 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 adet dedektör, 2 adet metal arama çubuğu, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile 2 adet av tüfeği bulundu.

Öte yandan, ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki malzemelerin Söğüt Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

