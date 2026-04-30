Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığına darbe

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı adreste yapılan aramada 35 adet tarihi eserin yanı sıra silahlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Anadolu Mirası operasyonu' kapsamında tarihi eser kaçakçılığına yönelik ortak operasyon düzenlendi. Söğüt ilçesinde M.K. isimli şahsa ait 3 ayrı adreste yapılan adli aramalarda, 35 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 adet dedektör, 2 adet metal arama çubuğu, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ile 2 adet av tüfeği bulundu.

Öte yandan, ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki malzemelerin Söğüt Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - BİLECİK

