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Bilecik'te Taksi Şoförlerine Trafik Eğitimi Verildi

Bilecik'te Taksi Şoförlerine Trafik Eğitimi Verildi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde taksi şoförlerine trafik kuralları ve güvenlik önlemleri hakkında eğitim vererek bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde taksi şoförlerine 'Trafik Eğitim' bilinci aşılandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, il genelinde taksi şoförlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Tüm ilçelerde düzenlenen eğitimlerde, yolcu taşımacılığında dikkat edilmesi gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımının önemi ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, trafikte güvenliği sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla sürücülerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Taksi şoförlerine yönelik gerçekleştirilen bu eğitimlerin, hem yolcu güvenliği hem de trafik düzeninin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, trafik kurallarına uyulmasının can ve mal kayıplarını önleyeceğini belirterek, benzer eğitim faaliyetlerinin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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