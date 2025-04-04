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Bilecik'te Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak kaza yaptı. Sürücü Elif. S. ve yolcu Nuray E. yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Seyir halinde takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Sarayçık-Kütahya karayolunda seyir halinde bulunan 26 NZ 754 plakalı otomobil sürücüsü Elif. S., aracının direksiyon hakimiyetini bir anlık dikkatsizlik sonucu kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Yaşanan trafik kazasından araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Nuray E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - 3.Sayfa
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