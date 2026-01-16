Haberler

Sosyal medya paylaşımları silahlarını ele verdi

Sosyal medya paylaşımları silahlarını ele verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te sosyal medya üzerinden suç bağlantılı paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te sosyal medya üzerinden suç bağlantılı paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların silahları, gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden suç bağlantılı paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında Bilecik KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, 6136 sayılı Kanun'a muhalif paylaşımlar yaptığı belirlenen 1 şahıs tespit edildi. Şahsın il merkezinde bulunan ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet tabanca parçası ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere el konulurken, şüpheli hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı