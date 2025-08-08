Bilecik'te Seyir Halinde Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'te Seyir Halinde Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Bilecik-Söğüt karayolunda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamayacak duruma geldi.

Olay, Bilecik- Söğüt karayolu üzerinde Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

