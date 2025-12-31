Haberler

Bilecik'te yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi

Bilecik'te yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla sahte ve kaçak alkole karşı denetimler gerçekleştirdi. 15 işletmede bandrol ve barkod kontrolleri yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sahte ve kaçak alkole yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde halk sağlığını korumak ve kaçak ve sahte alkollü içki riskini azaltmak amacıyla denetim yaptı. Çalışmalar kapsamında alkollü içki satışı yapılan işletmeler mercek altına alındı. Toplumda erişilebilirliğin azaltılması hedefiyle gerçekleştirilen denetimlerde 15 işletmede bandrol ve barkod kontrolleri yapılarak, denetimlerde, ürünlerin yasal mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Yılbaşı öncesi benzer denetimlerimiz artarak devam edecek vatandaşlarımızın sahte ve kaçak alkollü içkilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül

Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül