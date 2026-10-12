Bilecik'te refüje çarpan otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandı

Bilecik'te refüje çarpan otomobil takla attı, kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik merkezde Pelitözü Kavşağı mevkiinde dün gece meydana gelen kazada, refüje çarpan otomobil takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilecik'te refüje çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza dün gece, Bilecik merkezde bulunan Pelitözü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.E. idaresindeki otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü T.E. ile yolcular Ö.A.E. ve Ç.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.