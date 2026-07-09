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Bilecik'te konaklama tesisleri ve kiralık araçlara sıkı denetim

Bilecik'te konaklama tesisleri ve kiralık araçlara sıkı denetim
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve vatandaş güvenliği için il genelinde konaklama tesisleri ile kiralık araç firmalarını denetledi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar da titizlikle yürütüldü.

Bilecik'te polis ekiplerince konaklama tesisleri ile kiralık araç firmalarına yönelik sıkı denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında il genelinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında konaklama tesisleri ile kiralık araç firmaları tek tek kontrol edilirken, ekipler hassas noktalar ve kritik bölgelerde de uygulamalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetimler de titizlikle ve koordineli şekilde yürütüldü.

Öte yandan, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent genelindeki uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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