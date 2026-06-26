Haberler

Bilecik'te veda programı düzenlendi

Bilecik'te veda programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Metin Danabaş, Şırnak ataması nedeniyle düzenlenen veda programıyla uğurlandı. İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve meslektaşları, Danabaş'a başarılar diledi.

Bilecik'te görev yapan Polis Memuru Metin Danabaş için veda programı düzenlendi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yaparken 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında Şırnak iline ataması gerçekleştirilen Polis Memuru Metin Danabaş için Bilecik'te veda programı düzenlendi. Programa katılan Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek meslektaşına yeni görev yerinde başarılar diledi.

Programda duygusal anlar yaşanırken, Emniyet teşkilatı mensupları Danabaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

Ülkede bilanço hayli ağırlaştı, Üşümezsoy'dan Türkiye mesajı geldi
Florida tarihinde bir ilk! 74 yaşında idam edildi

Tarihe geçen infaz! 34 yıl sonra ölüm odasına girdi
Kanada'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü

Yangın söndürme uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

Depremde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uzaydan görüntülendi
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler

Bu görüntüler için söyledikleri olay yaratır
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Türkiye’de yaşayan yabancı kadın, kendisine 'abla' denmesine isyan etti

İstanbul'da duyduğu o kelime yabancı kadını sonunda isyan ettirdi