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Bilecik'te 'Parada Sahtecilik' suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen saha çalışmaları kapsamında hakkında 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs ekiplerin takibine girdi. Yapılan titiz çalışmalar sonrasında şahsın Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde annesine ait ikamette saklandığı tespit edilirken, düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahsın ayrıca 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan da yakalama emri bulunan M.G. isimli şahıs ekiplerce Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı