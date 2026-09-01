Bilecik'te Otomobil Domuz Sürüsüne Çarptı

Bilecik'te bir otomobilin çarptığı domuzlar telef olurken, araçta maddi meydana geldi.

Kaza, dün gece Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saraycık mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halinde olan Övgü Y. idaresindeki 11 ACU 210 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan yaban domuzu sürüsüne çarptı. Kazada birkaç tane domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Telef olan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı