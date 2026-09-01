Haberler

Bilecik'te Otomobil Domuz Sürüsüne Çarptı

Bilecik'te Otomobil Domuz Sürüsüne Çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te bir otomobilin çarptığı domuzlar telef olurken, araçta maddi meydana geldi.

Bilecik'te bir otomobilin çarptığı domuzlar telef olurken, araçta maddi meydana geldi.

Kaza, dün gece Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saraycık mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halinde olan Övgü Y. idaresindeki 11 ACU 210 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan yaban domuzu sürüsüne çarptı. Kazada birkaç tane domuz telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Telef olan hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı bir insan daha
Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu

Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedini...
Giresun'da 3 günde 700'ü aşkın kişi hastanelik oldu! Belediyeden dikkat çeken açıklama

İlçe diken üstünde! Hastaneler dolup taştı, beklenen açıklama geldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor

Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Can kaybı bini aştı
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi