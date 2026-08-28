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Bilecik'te Otomobil Ters Döndü: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Otomobil Ters Döndü: Sürücü Yaralandı
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Bilecik-Eskişehir kara yolunda kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Sürücü E.O. (24) yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bilecik-Eskişehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.O. (24) idaresindeki 11 AAC 240 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilde sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü E.O., olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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