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Bilecik'te Otomobil Kazası: Bir Vatandaş Hayatını Kaybetti

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Bilecik'te bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Yaşar Doğan hayatını kaybetti. İsmail K. idaresindeki otomobil, karşıya geçmeye çalışan Doğan'a çarptı. Yapılan müdahalelere rağmen Doğan kurtarılamadı.

Bilecik'te bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir-İstanbul karayolunda seyir halindeki İsmail K. idaresindeki 34 CGG 442 otomobil, Küplü Kavşağı'ndan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a (58) çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını aracın camına vuran Yaşar Doğan ağır yaralandı. Şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşar Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yaşar Doğan bilecik 3.Sayfa Güncel Haberler

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