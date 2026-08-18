Bilecik’te otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyü yakınlarında, D-650 karayolunda meydana geldi. Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halinde olan 11 ACC 059 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Erkan Ü. ile yolcular Ulviye Ü. ve Faruk Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı