Bilecik'te Orman Yangını, Kuyubaşı Köyü Boşaltıldı

Bilecik'te Orman Yangını, Kuyubaşı Köyü Boşaltıldı
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Bilecik'in Vezirhan beldesinde başlayan orman yangını rüzgar nedeniyle hızla yayılırken, Kuyubaşı köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Bilecik Valisi gelişmeleri takip ediyor.

Bilecik'te öğleden sonra başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, Kuyubaşı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bilecik'te öğleden sonra Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüme devam ederken, ekipler Kuyubaşı köyü tedbir amaçlı tahliye etti. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bölgede gelişmeleri an ve an takip ederken, Örenköy'ünde tedbir amaçlı boşaltılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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