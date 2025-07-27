Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Osmaneli ile Bursa İznik ilçesi sınırında çıkan orman yangını, ihbar sonrası müdahale eden ekipler sayesinde kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bilecik' in Osmaneli ile Bursa İznik ilçesi sınırında çıkan yangın kontrol altına alındı.
İki ilçe sınırında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa