Bilecik'te okul güvenliği toplantısında servis denetimleri de ele alındı

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Bilecik'te yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında düzenlenen genel değerlendirme toplantısında, yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdür ve amirlerinin telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda; öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile okul servis araçlarına yönelik denetimler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca personelin motivasyonunun artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, "Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde gerekli tedbirlerin alınmasına büyük önem veriyoruz. Okul servis araçlarının denetimleri başta olmak üzere, öğrencilerimizin huzur ve güvenliğini ilgilendiren tüm konuları titizlikle takip edeceğiz. Aynı zamanda görev yapan personelimizin motivasyonunu ve çalışma verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı