Haberler

Bilecik'te okul güvenliği toplantısında servis denetimleri de ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te okul güvenliği toplantısında servis denetimleri de ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığındaki toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Öğrenci güvenliği ve okul servis araçlarına yönelik denetimler değerlendirildi.

Bilecik'te yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında düzenlenen genel değerlendirme toplantısında, yeni eğitim-öğretim döneminde okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdür ve amirlerinin telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda; öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile okul servis araçlarına yönelik denetimler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca personelin motivasyonunun artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, "Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde gerekli tedbirlerin alınmasına büyük önem veriyoruz. Okul servis araçlarının denetimleri başta olmak üzere, öğrencilerimizin huzur ve güvenliğini ilgilendiren tüm konuları titizlikle takip edeceğiz. Aynı zamanda görev yapan personelimizin motivasyonunu ve çalışma verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
TFF'de olağanüstü seçim iddiası! Tarih de verildi

Ve beklenen son! Tarih bile verdiler
Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış

Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Okula giden veli tuvalette buldu, sahibini öğrenince şaşkına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı

Eski hakemler arkada dönen dolapları tek tek anlattı
Cezayir, orman yangını çıkaranlara idam cezası getirmeye hazırlanıyor

Ülkenin gündeminde bu var: Orman yakanlara idam geliyor

Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama

Fon skandalında yeni dalga! Çok sayıda tutuklama var
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme
Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar

Kaçıranlar pişman! Dün gece neler oldu neler
Doğum gününde ehliyetine el konuldu! Edirne'de sürücü aracını eşine teslim etti

Doğum gününde ehliyetine el konuldu! Aracı eşi teslim aldı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı

Türkiye güne yine operasyonla başladı! CHP'li başkan gözaltında