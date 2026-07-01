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Bilecik'te NATO zirvesi güvenlik tedbirleri değerlendirildi

Bilecik'te NATO zirvesi güvenlik tedbirleri değerlendirildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında NATO Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirlerine ilişkin genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, 29 Haziran-12 Temmuz arasında uygulanan önlemler ve koordinasyon konuları ele alındı.

Bilecik'te NATO Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirlerine ilişkin genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında NATO Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirlerine ilişkin genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdürleri ve amirleri katıldı. Toplantıda, 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında il genelinde uygulanmaya başlanan güvenlik tedbirleri ele alındı. Alınan önlemler, yürütülen uygulamalar ve sahadaki güvenlik çalışmaları detaylı şekilde değerlendirilirken, olası risklere karşı koordinasyonun artırılması ve tedbirlerin etkin şekilde sürdürülmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ise, "NATO Zirvesi kapsamında ilimizde alınan güvenlik tedbirlerini tüm birimlerimizle koordineli şekilde titizlikle sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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