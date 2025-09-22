Bilecik'te Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi Köyü'nde Orhan Güler (71) kendisine ait plakasız motosikletini köy içerisinde kullandığı esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yolun solunda bulunan ev ile duvar arasındaki boşluğa devrildi. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Orhan Güler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK