Otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosikletli yaralandı

Güncelleme:
Bilecik'te seyir halindeki motosikletli, otoparktan aniden yola çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilerek sürücüsü R.D. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti.

Bilecik'te seyir halindeki motosikletli, otoparktan aniden yola çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapınca düşerek yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü R.D., adliye otoparkından aniden yola çıkan S.A. idaresindeki otomobile çarpmamak için fren yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü R.D. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

