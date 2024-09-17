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Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Bilecik merkez Pelitözü Mahallesinde seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir duvara çarptı. Olayda yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet duvara çarparak durabilirken, yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Pelitözü Mahallesinden gölet istikametine seyir halindeki 11 AB Z328 plakalı motosikleti sürücü Osmangazi A. bir anda dengesini kaybedince araç kontrolden çıktı, motosiklet duvara çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Osmangazi A., karşı şeritten gelen plakasını alamadığı bir otomobilin sollamaya çıkarak kendi şeridine girdiğini görmesi üzerine çarpmamak için ani fren yaparak savrulduğunu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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