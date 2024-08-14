Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hamam Sokak üzerinden Dedeoğlu caddesine seyir halinde ilerleyen 34 GOP 008 plakalı motosiklet sürücüsü K.A. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK