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Bilecik'te Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Hatice B. ve yolcu Seda B. yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Selöz köyünde bulunan gölet yolu üzerinde seyir halindeki 11 ABP 994 plakalı motosiklet sürücüsü Hatice B. bir anda aracını kaydırdı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Seda B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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