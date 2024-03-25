Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi ile Necmi Kadıoğlu Caddesi Kavşağında meydana geldi.

Türkmeneli Caddesi seyir halindeki Berat E. idaresindeki 11 AAR 333 plakalı motosiklet, kavşağa geldiğinde, İstiklal Caddesi istikametine dönüş yapan Hasan Murtaza Ç. idaresindeki 11 SF0 52 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Berat E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK