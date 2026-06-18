Bilecik'te motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı Gençlik Merkezi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bulvar üzerinde seyir halindeki E.K. idaresindeki 06 ENF 063 motosiklet ile T.E.K. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, motosiklette yolcu olarak M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı